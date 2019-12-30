شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أداء المكاتب الخدمية في مديرية تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون ناقش المكتب التنفيذي بمديرية تريم محافظة حضرموت في اجتماعه، اليوم، برئاسة وكيل لمحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تقارير المكاتب الخدمية بالمديرية.

Advertisements واستعرض الاجتماع تقارير عن الحالة الامنية ومستوى تنفيذ المشاريع و ادارة جهاز محو الامية و تعليم الكبار و انشطة الشباب والرياضة و المؤسسة العامة للكهرباء . واكد الوكيل الكثيري على اهمية توحيد الجهود للارتقاء بالخدمات وتحسين اداءها لمواكبة متطلبات المرحلة و احتياجاتها وتسخير الامكانات المتاحة لخدمة المواطنين.. مشدداً على ضرورة تقييم اداء إدارات المكاتب الخدمية، والعمل على تجاوز اي قصور خلال العام المقبل، وتحمل مسؤولية انجاز المشاريع التنموية وفق المواصفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة أداء المكاتب الخدمية في مديرية تريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.