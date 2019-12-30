مصر: السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

قضت محكمة جنايات قنا بمصر، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى، على 4 متهمين حضوريًا، بالسجن، 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وأقراص من عقار الترامادول المخدر، بقصد الاتجار، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 6 ديسمبر 2017 عندما وجهت النيابة العامة بنقادة إلى المتهمين عربي.ج.ا.م، يبلغ من العمر 34 عامًا، مزارع، مقيم بقرية الحجيرات بقنا، وشقيقه منازع، يبلغ من العمر 29 عامًا، عامل أجري، مقيم بالحجيرات بقنا، ومصطفى.ف.إ، يبلغ من العمر 36 عامًا، مزارع، مقيم بقرية السمطا بدشنا، وإسلام.ر.م، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بمحافظة أسوان، تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر وترامادول بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

أحيلت القضية برقم 8009 لسنة 2017 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 3922 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

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جنايات قنا :السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى، على 4 متهمين حضوريًا، بالسجن، 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وأقراص من عقار الترامادول المخدر، بقصد الاتجار، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 6 ديسمبر 2017 عندما وجهت النيابة العامة بنقادة إلى المتهمين عربي.ج.ا.م، يبلغ من العمر 34 عامًا، مزارع، مقيم بقرية الحجيرات بقنا، وشقيقه منازع، يبلغ من العمر 29 عامًا، عامل أجري، مقيم بالحجيرات بقنا، ومصطفى.ف.إ، يبلغ من العمر 36 عامًا، مزارع، مقيم بقرية السمطا بدشنا، وإسلام.ر.م، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بمحافظة أسوان، تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر وترامادول بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

أحيلت القضية برقم 8009 لسنة 2017 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 3922 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.