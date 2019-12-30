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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خليفة الإنسانية تواصل تزويد أهالي ساحل الغربي لسقطرى بالمياه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
واصلت الأذرع الإغاثية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، تنفيذ مبادرة “سقيا الأمل”، دعما لسكان مناطق الشريط الساحلي الغربي لمحافظة سقطرى.
وتعاني المناطق الغربية من شح مياه الشرب العذبة، نتيجة تعطل مشروع مياه عيهفت.
وعملت الفرق التابعة لـ“خليفة الإنسانية”، على مدار أسبوع، على تسيير مجموعة من صهاريج المياه النقية الصالحة للشرب، للتخفيف من معاناة الأهالي.
وعبّر الأهالي في الشريط الساحلي الغربي عن تقديرهم، للجهود الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات، للتسهيل على المواطنين.
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