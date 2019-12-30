عدن .. نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين تعقد غداً مؤتمراً صحفياً هاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

تعقد نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في مقر الاتحاد العام للنقابات بالمعلا لاعلان التصعيد النقابي والاضراب.

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وجاء إنعقاد هذا المؤتمر بعد أن دعوة نقابي في وقت سابق من الشهر الجاري الى اعتماد حقوق المعلمين ومطالبهم ضمن الموازنة المالية العامة للدولة للعام ٢٠٢٠ م ضمانا لاستكمال العام الدراسي ونجاحه.

ووجهت النقابة الدعوة إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه إعلان برنامج التصعيد النقابي وصولاً إلى الإضراب الشامل .