- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين تعقد غداً مؤتمراً صحفياً هاماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
تعقد نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في مقر الاتحاد العام للنقابات بالمعلا لاعلان التصعيد النقابي والاضراب.
وجاء إنعقاد هذا المؤتمر بعد أن دعوة نقابي في وقت سابق من الشهر الجاري الى اعتماد حقوق المعلمين ومطالبهم ضمن الموازنة المالية العامة للدولة للعام ٢٠٢٠ م ضمانا لاستكمال العام الدراسي ونجاحه.
ووجهت النقابة الدعوة إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه إعلان برنامج التصعيد النقابي وصولاً إلى الإضراب الشامل .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين تعقد غداً مؤتمراً صحفياً هاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.