شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين: إستهداف طقم عسكري تابع لمليشيا الاصلاح الإخوانية في المحفد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - أبين نفذت، اليوم، المقاومة الجنوبية في مديرية المحفد بأبين، كميناً مسلحاً استهدف طقم عسكري تابع لمليشيا الاصلاح الإخوانية.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، عن استهداف طقم يتبع مليشيا الاصلاح ظهر اليوم الأثنين، في سوق مدينة المحفد بالقرب من مصنع الثلج المحاذي لمحطة مكة للخدمات البترولية . ووفقا للمصادر اسفر الكمين عن مقتل 2 واصابة 4 اخرين .

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