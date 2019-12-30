قيادات الإنتقالي تطمئن على أحوال جرحى الهجوم الإرهابي في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قام اللواء سالم عبدالله السقطري، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضوا هيئة رئاسة المجلس، عصر اليوم الإثنين، بزيارة لجرحى الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ملعب نادي الصمود الرياضي بمحافظة الضالع، الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة عدن، حيث كان في استقبالهم الدكتور عارف الداعري، رئيس لجنة الجرحى.



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واطمأنّ اللواء السقطري، والدكتور الوالي، على أحوال الجرحى، ونقلا لهم تحيات رئيس المجلس، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وحثّ السقطري والوالي الطواقم الطبية التي تتابع الحالات الصحية للجرحى، على إيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين، ليعودوا إلى أهاليهم سالمين معافين.

ومن جانبهم، عبّر الجرحى عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من قيادة المجلس الانتقالي، شاكرين الجهود التي تبذلها قيادة المجلس لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.