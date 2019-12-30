تدشين الامتحانات الفصلية في كلية تربية بيحان بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة دشن وكيل محافظة شبوة المساعد لشئون المديريات الشمالية الغربية محمد الفاطمي، اليوم، امتحانات الفصل الأول بكلية تربية بيحان.

واطلع الوكيل على أجواء الامتحانات.. مستمعا من عميد الكلية الدكتور محمد الدهمشي، الى شرح عن سير العملية الامتحانية والترتيبات الخاصة بها.. مؤكدا على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

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