شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب ...السلطات السعودية تمنع الفنان صلاح الأخفش دخول أراضيها.."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة سعودية، بأن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، وجه بمنع دخول الفنان صلاح الأخفش، إلى السعودية، والتحقيق معه.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكان مغردون سعوديون، قد اعترضوا، على إحياء الفنان اليمني صلاح الأخفش، حفل في مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة، وهو ماجعل هئية الترفية تلغي دعوة الأخفش لحضور الحفل.

ووعد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالتحقيق في الموضوع، قائلًا: "إنه أمر غير مقبول تمامًا، وسنحقق وسنتخذ اللازم حالًا".

وقال مغردون سعوديون، إن الفنان الأخفش أساء للسعودية في أغاني سابقة.

وكان الأخفش دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره يوم 2 يناير المقبل ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.