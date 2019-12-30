شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر مسلحة تابعة للانتقالي قامت باختطاف شقيق عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة، من مدينة عتق، مركز محافظة شبوةوالسبب..صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 05:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت عناصر مسلحة تابعة للانتقالي على اختطاف شقيق عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة، من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة. وأكد الجناة في بيان حمل اسم “كتيبة الشهيد سعيد تاجرة القميشي” أن اختطاف تركي لعكب شقيق القيادي الأمني في قوات هادي، جاء رداً على جرائمه بحق أبناء محافظة شبوة، ومنها تعذيب المجند في قوات النخبة “يسلم حبتور” حتى الموت، وجريمة قتل المواطن سعيد القميشي، إضافة إلى استمرار الاعتقالات والخطف بحق أفراد المقاومة الجنوبية، بحسب ما ورد في البيان. واشترط الخاطفون تسليم قتلة حبتور والقميشي، والإفراج عن كل أسرى الانتقالي في سجون قوات هادي، مقابل إطلاق سراح شقيق لعكب.

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