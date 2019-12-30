وردنا ا لان :قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، بكمين نفذه مسلحون مجهولون في محافظة أبين

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 05:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، بكمين نفذه مسلحون مجهولون في محافظة أبين (جنوب اليمن). وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحا لطقم عسكري يستقله عدد من جنود قوات الجيش في سوق بالقرب من مصنع الثلج المحاذي لمحطة مكة للخدمات البترولية بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين. Advertisements وأوضح المصدر أنه سقط جراء الكمين عسكريان اثنان وجرح أربعة آخرون. ولم يصدر الجيش أي بيان حتى اللحظة يوضح ملابسات الحادث. وشهدت مديرية المحفد في وقت سابق مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وقوات الجيش الحكومي على خلفية إرسال الاخير وحدات عسكرية إلى مدينة شقرة الساحلية.

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