تقرير حقوقي يوثق 10 آلاف انتهاك بالضالع ارتكبتها المليشيا خلال أربعة أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصدها نحو (10509) انتهاكاً في محافظة الضالع ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 ، وحتى 10 ديسمبر من العام الجاري.



وقالت الشبكة في تقرير لها أطلقته ،اليوم الإثنين، "أن فريقها الميداني استطاع رصد (453) حالة قتل طالت المدنيين بينهم (23) امرأة، و(17) طفلاً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة".

ووثق الفريق (1624) حالة إصابة بينهم (62) حالة إصابة أطفال، و(42) حالة إصابة نساء، ورصد (1032) حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين تم الافراج عن ( 788 ) وبقي في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية ( 244 )، وسجل الفريق أيضا ً (25) حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

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كما رصد الفريق الميداني (2015) انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة منها (27) حالة تفجير منازل، و (312) حالة اقتحام وتفتيش، و (2) حالة حرق بمادة البنزين و (202) حالة اقتحام ونهب، و (178) حالة نهب واحتلال، و(548) حالة تدمير جزئي، و (12) حالة قصف نتح عنه حريق، و (148) حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و (563) حالة قصف ونهب واحتلال، بإضافة إلى تفجير(3) جسور عامة واغلاق (20) مقر لمنظمات وجمعيات خيرية،و(363) حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين منها (216) حالة نهب أثاث المنازل، و (7) حالة نهب سيارات مختلفة اﻷنواع ، و(2)حالتين نهب ومصادرة شاحنات، و (6)حالة مصادرة دراجات نارية، و (132)حالة نهب محلات تجارية.

ووثق فريق الرصد الميداني (4800 أسرة ) حالة تهجير قسري و(9) حالات إغلاق مدارسة تعليمية وتعطيل الدراسة وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.

واشارت الشبكة الى ان المليشيا الحوثية حولت (2) مدارس إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية وإغلاق (4) مدارس أهلية أخرى، وسجل الفريق تجنيد المليشيا الحوثية لـ (200) طفل وزجهم في جبهات القتال.

وفيما يخص انتهاكات حرية الفكر دور العبادة فقد وثق الفريق (13) حالة انتهاك منها (2) حالات إحتلال دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويله إلى سجن وثكنة عسكرية للمليشيا بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات و(5) حالات إعتقال خطباء و(6) حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي.

كما رصد الفريق (9) نقاط تفتيش عسكرية استحدثتها مليشيا الحوثي على جميع مداخل ومخارج مديرات دمت وجبن وقعطبة.