أمانة الإنتقالي تقف في إجتماعها الدوري أمام الحادث الإجرامي الذي شهدته الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

وقفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة فضل محمد الجعدي مساعد الأمين العام، أمام الحادث الإجرامي الذي استهدف العرض العسكري في ميدان الصمود في مدينة الضالع، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من رجال الأمن، وراح ضحيته عدد ثلة من خيرة الشباب والأطفال الأبرياء،



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وأدان الاجتماع العمل ذلك الإرهابي، محملاً مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة باستهداف المدنيين، ومطالباً قيادة التحالف العربي العمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف عمدا الأبرياء والمدن الآمنة.

وناقش الاجتماع التقرير المُقدم من قبل الدائرة السياسية حول المشهد السياسي العام، واستمع أيضاً إلى التقريربن المقدمين من الدائرتين الإدارية والمالية، والبحوث والدراسات، حول نشاط عملهما خلال الفصل الثالث "يوليو - سبتمبر 2019م" .

وكان الاجتماع قد بُدأ الاجتماع باستعراض المحضر السابق وإقراره، وتقارير الإنجاز الأسبوعي لمهام عمل الدوائر، والترتيبات المتعلقة بأهم الأنشطة للأسبوع القادم.