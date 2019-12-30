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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك : الإنتقالي ليس بحزب له أعضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
جدد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، التأكيد على أن المجلس ليس بحزب سياسي له أعضاء .
وقال في تغريدة له بتويتر، "قلناها مرارا الانتقالي إرادة شعبية وتكتل شعبي، ليس بحزب له أعضاء" .. مضيفاً أن هناك موظفون يديرون أعمال هيئات الانتقالي، قد يعتذر شخص من وظيفته ويبقى يحمل نفس مبدأ الانتقالي وهو الاستقلال .
وتابع "وأمر استقالة شخص من وظيفته لوجهة نظر عنده، أو لظروفه الشخصية أمر وارد جدا وطبيعي وفي مصلحة العمل" .
وجاءت تغريدة بن بريك على خلفية الشائعات التي تتحدث عن وجود سلسلة إستقالات وسط المجلس الذي يتزعمه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، القائد الاعلى لقوات المقاومة الجنوبية .
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