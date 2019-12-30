العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بتعز بعد ثلاثة أعوام من نهبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ تعز

عثر فرع جهاز الأمن السياسي في تعز على الطابعة الحديثة الكبرى التابعة لصحيفة الجمهورية الحكومية بعد ثلاثة أعوام من نهبها من مقر المؤسسة.



وقال رئيس فرع جهاز الأمن السياسي العميد عبدالواحد علي سرحان إنهم وجدوا المطبعة الحديثة لصحيفة الجمهورية في أحد الهناجر وسط مدينة تعز.

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وأشار العميد سرحان إلى أنهم عثروا على مطبعة الجمهورية بعد حملة تتبع واسعة قام بها جهاز الأمن السياسي بمشاركة بعض المواطنين من أبناء المدينة.

وحضر مندوبو صحيفة الجمهورية (طيب رشاد، زكريا الجردي، عبدالكريم المقبلي)، للتعرف على المطبعة، وأكدوا بأنها المطبعة المنهوبة التابعة للمؤسسة.