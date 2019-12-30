"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 30 ديسمبر /كانون الأول 2019.

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