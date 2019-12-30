وردناالان.. انقلاب مفاجئ في أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني هذه اللحظة

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عدن - ياسمين التهامي - تفادت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في اسواق الصرافة في صنعاء وعدن . اليكم اخر تحديث لأسعار الصرف صباح اليوم الاثنين. صنعاء الدولار شراء 565 بيع 569 السعودي شراء 149 Advertisements بيع 150 عدن الدولار الأمريكي شراء 604 البيع 608 الريال السعودي شراء 159 بيع 159.5

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