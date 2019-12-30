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وردناالان.. انقلاب مفاجئ في أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني هذه اللحظة

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عدن - ياسمين التهامي - تفادت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في اسواق الصرافة في صنعاء وعدن .

اليكم اخر تحديث لأسعار الصرف صباح اليوم الاثنين.

صنعاء

الدولار

شراء 565

 بيع 569

السعودي

شراء 149

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بيع 150

 عدن

الدولار الأمريكي

شراء 604

البيع 608

الريال السعودي

شراء 159

بيع 159.5

 

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