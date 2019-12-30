شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر مباشرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ... اغتيال هاني بن بريك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لاندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب

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