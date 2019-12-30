شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة اخلاقية لأكثر من 200 فتاة وشاب بالرياض ..شاهد ما الذي حدث لهم وكيف تعاملت معهم السلطات «فيديو وصور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوقفت السلطات السعودية في الرياض بين الاثنين والسبت أكثر من 200 شخص بينهم عشرات النساء وأصدرت عقوبات بحقهم، على خلفية ارتداء "ملابس غير لائقة" والقيام بمخالفات "خادشة للحياء" وقضايا "تحرش"، وفق الشرطة.

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وهذه أول توقيفات جماعية يعلن عنها في المملكة المحافظة منذ بدء سلسلة التغييرات الاجتماعية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهد قبل عامين إنهاء عقود من التشدد.

وفيما بدا حملة منظمة، قالت شرطة الرياض في سلسلة بيانات آخرها الأحد، إنها أوقفت بين الاثنين والسبت 111 مخالفا، هم 45 رجلا و66 امرأة، "شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة"، وقد "تم ايقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين".

كما أشارت الشرطة إلى "تسع مخالفات خادشة للحياء وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء".

إضافة إلى ذلك، أوقفت الشرطة السعودية بين الثلاثاء والسبت 88 متهما "بقضايا تحرش مختلفة"، وذلك بعد "توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش وقد جرى اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم".

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شرطة منطقة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة . pic.twitter.com/hlfMTWallZ — الأمن العام (@security_gov) December 29, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37"> شرطة منطقة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة . شرطة منطقة الرياض : ضبط 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة . pic.twitter.com/hlfMTWallZ — الأمن العام (@security_gov) December 29, 2019 /photo/1 /photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37">

شرطة منطقة الرياض :القبض على ٣٨ متهماً في قضايا تحرش مختلفة . pic.twitter.com/6xDdgrRKde — الأمن العام (@security_gov) December 29, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37"> شرطة منطقة الرياض :القبض على ٣٨ متهماً في قضايا تحرش مختلفة . شرطة منطقة الرياض :القبض على ٣٨ متهماً في قضايا تحرش مختلفة . pic.twitter.com/6xDdgrRKde — الأمن العام (@security_gov) December 29, 2019 /photo/1 /photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37">

شرطة الرياض تضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام pic.twitter.com/hzCw8rueKT — الأمن العام (@security_gov) December 26, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37"> شرطة الرياض تضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام شرطة الرياض تضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام pic.twitter.com/hzCw8rueKT — الأمن العام (@security_gov) December 26, 2019 /photo/1 /photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37">

ولم تحدد الشرطة ماهية العقوبات التي تم تطبيقها على كل من الموقوفين، أو مدد توقيفهم.

وخففت السعودية القيود المشددة على الترفيه بأشكاله المختلفة إذ يسعى ولي العهد إلى تغيير الصورة المحافظة لبلاده.

وقد ألغي الحظر الذي استمر لسنوات طويلة على دور السينما، كما سمح بتنظيم بطولات رياضية وحفلات موسيقية مختلطة.

ورحبت بهذه التغييرات فئات واسعة من سكان السعودية، وثلثاهم تحت سن الثلاثين، لكن إدخال مثل هذه الأنشطة الترفيهية إلى البلاد أثار جدلا في مجتمع محافظ للغاية.

وقبل نحو 10 أيام، رقص الآلاف على أنغام الموسيقى الشرقية والغربية في حفل "ميدل بيست" الذي قدم على أنه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى غرار مهرجان وودستوك الشهير، ضجت الموسيقى لساعات متواصلة خلال ثلاثة أيام في أرجاء الموقع الذي بني خصيصا للحفل في الصحراء قرب الرياض، ورقصت نساء بعضهن بدون عباءاتهن وأغطية رؤوسهن، مع الرجال في الهواء الطلق، في مشهد غير مألوف.

وقد بدأت السعوديات مؤخرا بالخروج من المنزل من دون عباءة، في تغيير جديد في المملكة التي كانت الشرطة الدينية قبل سنوات تؤدي دورا كبيرا في مجتمعها فتلاحق النساء في الشوارع وتفرض تغطية الرأس ولبس العباءة.