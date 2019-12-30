شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدق ما الذي كان بداخل المسجد النبوي قبل 100سنة .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة للمدينة المنورة قبل نحو 106 أعوام، التقطت من أعلى جبل سلع الذي يقع في الشمال الغربي، وأظهرت حال المدينة قبل النهضة العمرانية الحالية.

كما أظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1913 (1331 هـ)، منظراً عاماً للمدينة التي بدت صغيرة المساحة، وظهر المسجد النبوي يحتل مساحة صغيرة، مع منظر للنخيل التي تشتهر بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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