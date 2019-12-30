العثور على جثة "مجهول الهوية" بعد تعرضه للقتل غرب إب

قتل مواطن برصاص مجهولين، في مديرية جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن أهالي منطقة الشراعي، بمديرية جبلة، عثروا على جثة مواطن قتيلا ـ لم تعرف هويته ـ وعليها طلقات نارية وآثار ضرب، في جريمة لم تعرف ملابساتها حتى اللحظة.



وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة المواطن إلى ثلاجة أحد مستشفيات مدينة إب، لإفساح المجال للتأكد من هويته والكشف عن ملابسات الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم جنائية واسعة في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح وعصابات السطو القتل.



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