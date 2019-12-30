شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من لجنة الحقوق والمفقودين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 مأرب - الخليج 365 أفادت لجنة الحقوق والمفقودين، بأن صرف مستحقات المفقودين بدأ الصرف والتحويل.

وبخصوص ساكني مدينة مأرب، بدأ الصرف يدا بيد من بموقع شركة إنما أمام المستهلك. Advertisements وبخصوص الوثائق ذكرت المصادر أن تكون مختمة من المحكمة، لجميع المحافظات سيتم إرسال المستحقات عبر الحواله. وللوكلاء بالمملكة العربية السعودية ايضا عبر الحواله. أما الوكلاء المتواجدين داخل المحور ستتوجهه لجنة خاصة للصرف بالداخل. وأهابت لجنة الصرف بمدينة مأرب بأنه لن تتعامل مع الوكلاء الذين يأتون من المحافظات الاخرى الا من يثبت سكنه بمأرب..

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