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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من لجنة الحقوق والمفقودين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
مأرب - الخليج 365
أفادت لجنة الحقوق والمفقودين، بأن صرف مستحقات المفقودين بدأ الصرف والتحويل.
وبخصوص ساكني مدينة مأرب، بدأ الصرف يدا بيد من بموقع شركة إنما أمام المستهلك.
وبخصوص الوثائق ذكرت المصادر أن تكون مختمة من المحكمة، لجميع المحافظات سيتم إرسال المستحقات عبر الحواله.
وللوكلاء بالمملكة العربية السعودية ايضا عبر الحواله.
أما الوكلاء المتواجدين داخل المحور ستتوجهه لجنة خاصة للصرف بالداخل.
وأهابت لجنة الصرف بمدينة مأرب بأنه لن تتعامل مع الوكلاء الذين يأتون من المحافظات الاخرى الا من يثبت سكنه بمأرب..
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