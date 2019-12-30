- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوها: واجبنا توفير الظروف لإعادة انتشار مُرضية للطرفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكد الجنرال الهندي أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.
وفي رده على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي قال غوها في حوار هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط» إن «الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده».
وتابع أنه يطالب الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه
كانت هذه تفاصيل خبر جوها: واجبنا توفير الظروف لإعادة انتشار مُرضية للطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.