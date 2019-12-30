شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" أسرته تفجر مفاجأة بشأنه ... دفن نجل محمد مرسي حيًا في هذه المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ أحمد مرسي نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، متابعيه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بنشر صورة فضائية من موقع سجن العقرب بمنطقة طرة بمصر والذي يقضي فيه شقيقه أسامة مرسي فترة حبسه.

وقال أحمد مرسي، إنه يتم في هذا المكان دفن أخيه أسامة ورفاقه أحياءً، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة وانتشار الأمراض.

وكتب تعليقًا على الصورة :" هنا حيث يقوم الزبانية ب دفن أخي أسامة و رفاقه أحياءاً.. ( الأمراض بلا حق في العلاج و مياه الصرف الصحي في البدروم لتنال منهم و البرد القارس بلا غطاء و لا حق الزيارة و الرؤية و لو من وراء الحاجز الزجاجي )".

واختتم داعيًا لأخيه قائلًا :" اللهم كن لهم فأنت حسيبنا ونعم الوكيل.. اللهم كن علي زبانيتهم فأنت المنتقم الجبار".

ويحاكم أسامة مرسي في اتهامه بالتحريض على التظاهر والعنف- رغم أنه لم يصدر عنه أو الأسرة أي بيان يدعو للتظاهر- كما تم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص.

ويشكو أسامة مرسي من سوء المعاملة وغدم حصوله على حقوق السجين ومنع عنه الزيارات، كما أنه لا يسمح له بأداء صلاة الجمعة، كما صرح بذلك أمام القاضي.

جديد "الخليج 365"

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