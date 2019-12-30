شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن هوية الخاطف ... اختطاف عروس أثناء حفل الزفاف من جوار عريسها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسن مصري بالمنيا على اختطاف نجلته تحت تهديد السلاح ليلة زفافها بعد أن هاجم ومجموعة مسلحة برفقته حفل العرس.

تلقىت شرطة المينا بلاغًا من “محمود ك. م.” (23 سنة عامل) مقيم بقرية “صفط اللبن” بمركز المنيا، بقيام والد عروسته المدعوة “بسمة ط. س.” باقتحام حفل الزفاف وبرفقته 4 سيارات بداخلها مجموعة من الأشخاص، واختطاف الفتاة؛ وذلك لعدم موافقته على زواجها.



وتبين انفصال والد الفتاة عن والدتها منذ 20 عامًا وعدم رغبته في زواجها.

جديد "الخليج 365"

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