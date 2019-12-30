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تعرف على المناطق التي سجلت أقل درجات للحرارة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعرف على المناطق التي سجلت أقل درجات للحرارة

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة الخاصة المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة.

 

وبحسب المركز، فإن "أقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم الاثنين الموافق 30/12/2019  كالتالي ".

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 وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وخاصة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ( ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع، والأجزاء المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين ) أثناء ساعات الليل والصباح الباكر ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء محدودة من المناطق المذكورة أعلاه.

 

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين قاطني المحافظات الآنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، والإخوة المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على مزروعاتهم.

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