منصور صالح يكشف لــ "الخليج 365" عن المطلوب فعلياً من الحكومة الشرعية حسب إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي"منصور صالح"، عن المطلوب فعلياً من الحكومة الشرعية حسب إتفاق الرياض.



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وقال منصور في حوار خاص لــ "الخليج 365" لا شيء مطلوب منها غير تنفيذ الاتفاق بحسب المدد الزمنية المحددة وهي واضحة ولا تحتاج سوى إلى إبداء حسن النية وعدم الاستسلام للضغوط المفروضة عليها من اجنحة قطر وتركيا المسيطرة على القرار الرئاسي والحكومي لمايسمى بالشرعية اليمنية.

وحول خطوات الإنتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ بنود للاتفاق الرياض، قال نحن نتمسك بالاتفاق كما جاء وحريصين على تنفيذه باعتباره مخرج ايجابي للجميع ، لكن في حال عدم التزام السلطة اليمنية سيكون للمجلس موقفه المناسب بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف، ولن يقف مكتوف الأيدي ، وبالمجمل نحن على أرضنا، وخلفنا شعبنا، ونملك الحق والقدرة للدفاع عنها، وستكون الشرعية اليمنية أول وأكبر الخاسرين.