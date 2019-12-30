شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص - ممارسات الإخوان بتعز تشابه الحوثيين.. اقتحام إدارة أمن وإغلاقها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: في خطوة وصفها متابعون بأنها تشبه ممارسات الحوثيين، أقدم مسلحون ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن"، باقتحام إدارة أمن وإغلاقها.

وذكرت مصادر" الخليج 365"، أن مجاميع مسلحة تتبع القيادي الاصلاحي عبده نعمان الزريقي اقتحمت إدراة أمن مديرية الشمايتين بالتربة، وذلك اعتراضاً علي قيام القوات الخاصة بالقبض علي مأمون الزريقي والمطلوب علي ذمة قضية قتل، وصدر بحقة حكم قضائي قبل عامين تقريباً. Advertisements وبحسب المصادر، لاتزال إدارة الأمن حتي الان تحت سيطرة تلك المجاميع المسلحه والتي اقتحمتها وطردت العاملين فيها وأغلقتها بالأقفال. واستهجن كل أبناء الحجربة مثل تلك التصرفات الخارجة عن القانون كونها تحصل في ظل وجود محافظ المحافظة بمدينة التربة ويمارس عمله منها. وتقول المعلومات تكررت مثل تلك الممارسات من قبل تلك المجاميع والتي تتبع حزب سياسي (حزب الإصلاح) الذي يتخذ منطق القوة أسلوب حياة وممارسة لفرض أجنداته المتخلفة.

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