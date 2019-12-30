مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية عبس بمحافظة حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ حجة شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على تعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية عبس. Advertisements وتابعت المصادر أن الغارات طالت أطقما وآليات لميلشيا الحوثي المتمردة كانت في طريقها للحوثيين بعبس. وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وتدمير آليات وأطقم عسكرية.

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