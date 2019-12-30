شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور صالح يكشف لـ "اليمن العربي"عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الشحات غريب كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي"منصور صالح" عن مستقبل قضية الجنوب.

Advertisements وقال في حاور خاص لــ "الخليج 365"، إن مستقبل القضية الجنوبية مبشر بخير وشعبنا وبفضل تضحياته على موعد مع النصر، ونحن ورغم المؤامرات والتحديات الكبيرة التي تواجهنا إلا اننا نقرأ المشهد قراءة ايجابية والمجلس يقود القضية الجنوبية في مسارات آمنة كفيلة بالوصول بشعبنا الى مايطمح إليه من هدف في استعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن. وحول ما يحدث في عدن الآن بعد عودة الحكومة من اتفاق الرياض، قال لم يحدث مستجد يستحق الإشارة ومازالت هذه الحكومة تناور في مربع وعاجزة عن القيام بأيٍ من التزاماتها وكل اهتماماتها تنصب في تعطيل تنفيذ الاتفاق في محاولة لاطالة أمد بقاءها .

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