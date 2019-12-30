الجوف.. الحاشدي يناقش مع مؤسسة استجابة مشاريعها بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بحث وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية مشاريعها في محافظة الجوف.



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وأكد وكيل المحافظة الحاشدي خلال اللقاء أن السلطة المحلية تسعى دائماً في تسهيل اعمال المؤسسة والمنظمات الإنسانية بالمحافظة مضيفاً الى استعدد السلطة المحلية عمل مؤسسة استجابة في جميع مشاريعها داخل المحافظة.

بدوره اكد نائب مدير مكتب مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية لإقليم سبأ محمد سليم عزم المؤسسة على ان تكون الجوف ضمن أولويات المشاريع والخدمات خلال العام 2020 والإطلاع على الاحتياجات للمحافظة في عده مجالات منها المجال التعليمي والصحي والإغاثي وغيرها.

و قام وكيل المحافظة بزيارة تفقدية إلى مخيم السلام للنازحين في الحزم والنظر في إحتياجتهم ومتطلباتهم الذي ينفذه مؤسسة استجابة بتمويل كويتي