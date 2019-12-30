وقف رواتب المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة في مناطق سيطرة المليشيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء أكد مصدر حكومي إيقاف صرف مرتبات المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقابة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداءً من ديسمبر الحالي.

Advertisements وذكر المصدر أن المصارف والبنوك اعتذرت عن صرف هذه المرتبات على خلفية إجراءات الحوثيين الخاصة بتداول الطيعة الجديدة من العملة. هذا وكان قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة وبدء إجراءات سحبها وعاقبة من يتعامل بها في مناطق سيطرتهم قد تسبب في خلق حالة إرباك اقتصادية طالت المواطنين على أكثر من صعيد.

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