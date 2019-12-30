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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يبعث برقية عزاء لمدير عام الغرفة التجارية بتعز في وفاة ولده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لمدير عام الغرفة التجارية بتعز ، الاخ مفيد عبده سيف ، يعزيه في وفاة ولده جمال رحمه الله.
وجاء في برقية العزاء : الاخ مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة ، مفيد عبده سيف ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة ولدكم العزيز جمال.
ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد ولدكم الفقيد بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمك وحميع اهله ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
أ .نبيل شمسان
محافظ محافظة تعز
رئيس المجلس المحلي
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