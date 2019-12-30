محافظ تعز يبعث برقية عزاء لمدير عام الغرفة التجارية بتعز في وفاة ولده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لمدير عام الغرفة التجارية بتعز ، الاخ مفيد عبده سيف ، يعزيه في وفاة ولده جمال رحمه الله.



وجاء في برقية العزاء : الاخ مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة ، مفيد عبده سيف ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة ولدكم العزيز جمال.

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ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد ولدكم الفقيد بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمك وحميع اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

أ .نبيل شمسان

محافظ محافظة تعز

رئيس المجلس المحلي