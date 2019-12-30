بالصور.. تنفيذي ماوية يعقد إجتماعه الدوري لشهر ديسمبر٢٠١٩م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي بمديرية ماوية إجتماعه الدوري لشهر ديسمبر ٢٠١٩م برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي ، الاستاذ عبدالجبار الصراري.



وخلال الإجتماع تم مناقشة التقرير السنوي الخاص بأداء المكاتب التنفيذية بالمديرية للربع الرابع من العام الحالي لمعرفة نشاطات المكاتب التنفيذية بالمديرية وتقييم الأداء فيها ، وتجهيز الخطة الخاصة بعام ٢٠٢٠م لجميع المكاتب التنفيذية بالمديرية.

كم ناقش الإجتماع تسيير الأعمال الأغاثية للمناطق المحررة وكيفية إيصالها لتلك المناطق دون أي معوقات ، كما تم التطرق إلى مناقشة الوضع التربوي ،والصحي بالمديرية ،وضرورة التنسيق مع المنضمات الداعمة بهذا المجال.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الخطة الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية بالمديرية حسب الدراسة التي سيتم تقديمها بهذا الجانب، وتفعيل قسم المشاريع في جدول الأعمال ، إظافة إلى الإرتقاءبتفعيل نفقات الجزائات.

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وشدد الإجتماع على ضرورة الإنضباط الوظيفي بجميع المكاتب التنفيذية،ومضاعفة الجهود لتقديم الأفضل،ورفع إقرارات الدوام اولاً بأول بتاريخ ٢٠ من كل شهر ، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمنقطعين والمتغيبيين عن اداء المهام الموكلة اليهم.

وانتهى الاجتماع باصدار واقرار مجموعة من التكاليف والقرارات، والتوصيات التي تضمن مستوى تحسين سير الأداء.