شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم عندما تعرف هوية الخاطف وسبب اختطافها ...اختطاف عروس أثناء حفل الزفاف من جوار عريسها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسن مصري بالمنيا على اختطاف نجلته تحت تهديد السلاح ليلة زفافها بعد أن هاجم ومجموعة مسلحة برفقته حفل العرس.

تلقىت شرطة المينا بلاغًا من “محمود ك. م.” (23 سنة عامل) مقيم بقرية “صفط اللبن” بمركز المنيا، بقيام والد عروسته المدعوة “بسمة ط. س.” باقتحام حفل الزفاف وبرفقته 4 سيارات بداخلها مجموعة من الأشخاص، واختطاف الفتاة؛ وذلك لعدم موافقته على زواجها. جديد "الخليج 365" Advertisements وتبين انفصال والد الفتاة عن والدتها منذ 20 عامًا وعدم رغبته في زواجها.

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