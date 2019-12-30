شكرا لمتابعة خبر عن عاجل أول دولة خليجية تعلن تأييدها للقصف الأمريكي على مواقع حزب الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..جامعة أمريكية تكشف اعجاز علمي مذهل بخصوص الصيام وأنواعه التي دعا إليها الإسلام أمريكا والسعودية تطيحان بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبيهما وتحددان البديل عنهما لتولي القيادة والحوار مع الحوثيين لانهاء الحرب (شاهد صورة + اسم البديل ) شاهد : من داخل معسكر العلم في شبوة (صور وتفاصيل ماحدث) شاهد : طارق صالح يعلن مقتل وجرح 700حوثي خلال شهر ويدلي بأول تصريح حول القرار الخاص بصوالين الحلاقة (فيديو)

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