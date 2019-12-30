بالصور.. تدشين مشروع توزيع الحقيبة الشتوية بصبر الموادم وصالة بتمويل من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

دشنت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين والمتضررين من ابناء مديريتي صبر الموادم وصالة بتمويل من مركز الملك سلمان للأعمال الانسانية وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية بالتنسيق مع كلستر الإيواء بمحافظة تعز.



وفي التدشين اشادة الدكتورة ايلان عبدالحق بما قدمه مركز الملك سلمان اليوم بتوزيع 700 حقيبة شتوية تستهدف 4200 فرد واسرة من المحتاجين والنازحين من ابناء مديرية صبر الموادم ومديرية صالة.

وثمنت وكيل المحافظة للشؤون الصحية باسم السلطة المحلية وباسم كل ابناء المحافظة على الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان في للمحافظة في مختلف المجالات الانسانية واستمراره في تقديم العون والمساعدة لمحافظة تعز في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.

من جانبها أوضح الاخ ياسر الفتيني منسق المشروع ان هذا المشروع استهدف الأسر وفق آليات ومعايير دقيقة بالتنسيق مع كلستر الإيواء بالمحافظة والوحدة التنفيذية واللجنة الفرعية للاغاثة وتم اختيار الأسر الأشد ضعفا وتضررا في المديريتين.

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كما أكد الأستاذ محمد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة على أن الحاجة لا زالت ملحة فهناك الآلاف ممن يعانون قسوة البرد في بقية مديريات المحافظة منوها الى مراعاة الكثافة السكانية التي في محافظة تعز.

حضر التدشين الأستاذ عبده علي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة والاستاذ حسان الخليدي مدير الوحدة التنقيذية و الاستاذ محمد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة والأستاذ مطهر الشميري منسق كتلة الإيواء بمدينة تعز والدكتور عبدالحميد اليوسفي رئيس مؤسسة معكم التنمويةmdf الشريك المحلي المنفذ للمشروع في محافظة تعز.