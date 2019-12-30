بالصور.. محافظ تعز يناقش استكمال الوثائق المطلوبه لاستصدار قرار جمهوري كجامعة مستقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان صباح اليوم مع مسؤولي فرع جامعة تعز بالتربة احتياجات الجامعة والقضايا المرتبطة بالوثائق المطلوبة لاستصدار قرار جمهوري لها كجامعة مستقلة.



جاء ذلك خلال زيارته لفرع جامعة تعز بالتربة ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الحجرية الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، للاطلاع على احتياجات فرع الجامعة وسير العملية التعليمية ومختلف الانشطة المقامة فيها ، حيث كان في استقباله القائم باعمال نائب رئيس الجامعة الدكتور أمين الكوشاب وعدد من الأكاديميين.

وعقد محافظ المحافظة خلال الزيارة لقاء موسع مع مسؤولي الجامعة والاكاديمين، ناقشوا خلاله مجمل القضايا والاشكالات المتعلقة بسير العملية التعليمية وعدد من الاحتياجات اللازمة لفرع الجامعة.

واستمع المحافظ من القائمين في الجامعة الى شرح مفصل حول الاشكاليات التي تواجه العملية التعليمية والاحتياجات الضرورية التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتحسين جودة المخرجات.

كما ناقش اللقاء الوثائق المتعلقة بالشروط المطلوبة باستصدار قرار جمهوري لإعلانها جامعة مستقلة والقضايا المرتبطة بها والاحتياجات التي يتطلب دعمها وتوفيرها.

واكد شمسان دعمه لقطاع التعليم بالمحافظة بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص مشيرا الى دعمه للجامعة في كثير من القضايا والاحتياجات منها مركز المعلومات والمكتبة واحتياجات عدد من المباني في الجامعة.

كما اكد محافظ المحافظة انه تم الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن مطلع الشهر الجاري بحضور مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الشعيبي وتم مناقشة الكثير من القضايا ذات الصلة بجامعة تعز وفرعها بالتربة ومنها التوجه نحو تأهيل فرع الجامعة بالتربة لتصبح جامعة مستقلة.

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ودعا المحافظ عمداء الكليات الى اعداد دراسات متكاملة تتضمن احتياجات الكليات ورؤيتهم للتطوير والتحديث ومجمل احتياجات الجامعة والقضايا المختلفة المتعلقة بسير العملية التعليمية ليتم متابعتها لدى الجهات المعنية في الحكومة.

وثمن محافظ تعز دعم واهتمام القيادة السياسية ممثله بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي بتوجيهه لرئيس الوزراء بالاهتمام الخاص بتعز وتلبية احتياجاتها.

من جانبه أكد الدكتور أمين الكوشاب انه تم تشكيل لجنة اكاديمية وفنية بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي والنائب لشؤون الفرع الدكتور احمد الرباصي وذلك لإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء جامعة الحجرية، مشيرا بأن اللجنة شرعت في إعداد الدراسة والتي سيتم استكمالها خلال الايام القليلة القادمة.