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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. تدشين دورة بتعز لتعزيز دور السلطات المحلية في مراقبة وتقييم الأعمال الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
بدأت بمحافظة تعز الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز دور السلطة المحلية في تقييم ومراقبة الأعمال الإنسانية، والتي يقيمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، تهدف الدورة التي استهدفت مدراء عموم عدد من المديريات بمحافظة تعز، ونوابهم، إلى تعزيز دور السلطات في تقييم ورقابة الأعمال الإنسانية، من خلال آليات للرقابة ومتابعة المنظمات المعنية وتسهيل العمليات الإنسانية لتشمل كافة شرائح وفئات المجتمع.
وأكد مدير عام البحوث والتدريب عزوز السامعي على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لضمان تسهيل أنشطتها ووصولها لكافة فئات المجتمع.
وثمن السامعي جهود المرصد اليمني لحقوق الإنسان في عملية التدريب والتأهيل، بالمحافظة.
هذا وستستمر الدورة لمدة خمسة أيام، وتأتي الدورة ضمن برنامج تدريبي سيشمل عدد من المؤسسات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة.
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