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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجار يغلقون محالهم التجارية بإب وزيادة "جنونية" في عمولات الحوالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أغلق تجار في إب محالهم التجارية، فيما ارتفعت عمولات الحوالات المالية بعد قرار للحوثيين بمنع تداول العملة النقدية الجديدة.
وأضافت المصادر، أن "العشرات من تجار الجملة في مديريتي بعدان والسبرة شرق إب، أغلقوا محلاتهم التجارية نتيجة قرار مليشيا الحوثي بمنع العملة الجديدة من التعاملات وسط ركود اقتصادي غير مسبوق.
كما أن ارتفاعاً وزيادة جنوبية شهدتها عمولات الحوالات المالية في إب بعد منع تداول العملة بفئاتها الجديدة.
ووفق مصادر إعلامية، اشتكى مواطنون الزيادة الجنونية في أسعار التحويلات المالية وسط دعوات لمقاطعة الجهات التي رفعت الزيادة ومن يقود تلك الزيادة وسط استياء شعبي واسع جراء إستغلال الأوضاع التي تشهدها البلاد.
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