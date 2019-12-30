عبد الملك: تحرير ما تبقى من الضالع سيضع حدا للعمليات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ان تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي، كفيلة بوضع حد للأعمال الاجرامية والإرهابية لهذه الميليشيا.



وتابع عبدالملك أن دعم الدولة ومؤسساتها بموجب اتفاق الرياض والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، وبإسناد سعودي، سيكون له الأثر الفاعل، في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، ووضع حد لهذه المعاناة الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني على امتداد الوطن.

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جاء ذلك خلال اتصالات اجراها مع محافظ الضالع اللواء على مقبل صالح ومدير امن محافظة الضالع العميد عدلان صالح الحتس، لمتابعة الاستهداف الاجرامي من قبل مليشيا الحوثي، اليوم، لميدان الصمود بالضالع، واطلع على إحصائية أولية لعدد القتلى والجرحى.

ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية بتقديم كل أشكال الدعم لإسناد جهود السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية للتعامل مع تبعات هذا الحادث الاجرامي، معزيا أسر الضحايا، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وقال عبد الملك ان المليشيا المارقة لا يمكن لها ان تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وافعالها الاجرامية والأثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها.

وأعرب عن ثقته ان "مثل هذه الاعمال الاجرامية لن تكسر عزيمة الابطال الميامين في جبهة الضالع وستزيدهم اصرارا على تطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة المليشيات الحوثية"