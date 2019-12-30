شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية قصفت أهدافا للمليشيا في منطقة المهاذر التابعة لمديرية سحار قرب مركز المحافظة. وأضاف المصدر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.