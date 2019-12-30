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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

الخليج 365 ـ متابعات

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 30، 2019، واليت جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

شراء 565

 

 بيع 569

 

 

 

السعودي

 

شراء 149

 

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بيع 150

 

 

 

 عدن

 

الدولار الأمريكي

 

 شراء 604

 

البيع 608

 

 

 

الريال السعودي

 

شراء 159

 

بيع 159.5

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