تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 30، 2019، واليت جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار شراء 565 بيع 569 السعودي شراء 149 Advertisements بيع 150 عدن الدولار الأمريكي شراء 604 البيع 608 الريال السعودي شراء 159 بيع 159.5

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