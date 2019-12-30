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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 30، 2019، واليت جاءت على النحو التالي:
صنعاء
الدولار
شراء 565
بيع 569
السعودي
شراء 149
بيع 150
عدن
الدولار الأمريكي
شراء 604
البيع 608
الريال السعودي
شراء 159
بيع 159.5
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