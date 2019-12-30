نزع 1604 ألغام حوثية في الأسبوع الرابع من ديسمبر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن انتزاع الفرق الهندسية الميدانية للمشروع لعدد كبير من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في عدة مناطق قبيل دحرها.



وذكر ‏مدير عام المشروع ‎أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 1604 ألغام وذخائر غير منفجرة.

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وبين "القصيبي"، أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 1086 ذخيرة غير منفجرة و19 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 476 لغماً مضاداً للدبابات و23 لغماً مضاداً للأفراد.

وأضاف "القصيبي"، إن فرق المشروع نزعت منذ بداية ديسمبر 8751 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأشار" القصيبي" إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع بلغ 120145 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مؤكداً أن فرق المشروع نفذت 57 عملية إتلاف وتفجير لكمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة لضمان عدم استخدامها مجدداً.

وقال "القصيبي"، إن المشروع فقد 20 شهيداً منهم 5 من الخبراء الأجانب، مشيراً إلى أن ذلك لا يثنيهم عن مواصلة العمل.