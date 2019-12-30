مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في الجب شمال غربي الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
دارت مواجهات عنيفة بين وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي، في الساعة الأخيرة من مساء الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، في جبهة الجب شمال غربي محافظة الضالع.
وأكد مصدر عسكري أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً واسعاً من عدة محاور في محاولة منها التقدم نحو مواقع متاخمة لمعسكر الجُب الاستراتيجي، جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.
وصاحب الهجوم الحوثي غطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى قصف مدفعي بواسطة دبابة يعتقد أنها إحدى الدبابتين اللتين تمركزتا، السبت، في لكمة العرايف والمشواس، غربي الفاخر
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