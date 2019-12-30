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الحوثية تعاود قصف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الحوثية تعاود قصف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الأحياء السكنية في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن بمختلف أنواع القذائف.

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مواطنون في حيس أفادوا ان المليشيات قصفت مليشيات منزل المواطن محمد مطهر، في ربع السوق حارة بني رزة شرق حيس، بعدد من القذائف سقطت على المنزل وأصيب أحد السكان بجروح نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وألحقت بالمنزل أضراراً بالغة.

 

وأضاف المواطنون أن المليشيات تستهدفهم بشكل يومي بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، ويخلف حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين.

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