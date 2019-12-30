ورشة عمل خاصة بمأرب لمناقشة الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بدأت أمس الأحد في مأرب ورشة عمل خاصة لمناقشة الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والتي تنظمها CSSW وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.



ويشارك في الورشة التي تستمر يومين 36 مشاركا ومشاركة، وعدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق وحماية المرأة في اليمن.

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وخلال حفل الافتتاح أبدى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، ترحيبه بالمشاركين في الورشة، مؤكدا أن المرأة تعد عنصرا أساسيا في صنع المجتمع اليمني، من خلال وضع الخطط، ومشاركتها في صناعة مختلف القرارات.

بدورها قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة نادية عبدالله، إن المرأة اليمنية تعرضت لأسوأ أنواع الانتهاكات، موضحة أن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي تسببت في قتل واختطاف مئات النساء اليمنيات.

وذكرت أن الحكومة ممثلة بقطاع المرأة تعمل جاهدة على تنمية المرأة من خلال تمكينها اقتصاديا كجزء من نشاط القطاع للمساهمة في تخفيف معاناة المرأة جراء الحرب، داعية إلى تمكين وتوسيع صلاحيات المرأة في صنع القرار.

من جانبه قال صالح قاسم، مدير CSSW بمأرب، إن المرأة تحتل مكانة متقدمة في قرارات وأجندة وفعاليات الحكومة اليمنية على مدى السنوات التسعة عشر الماضية، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن 1325 في العام 2000 والمتعلق بالمرأة والسلام والذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع جهود حفظ السلام والأمن.