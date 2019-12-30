- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تستهدف تجمعات ومواقع الحوثيين بالبرح وتكبدها خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
استهدفت مدفعية القوات المشتركة تجمعات ومواقع مليشيات الحوثي في البرح غرب محافظة تعز، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح '
وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدة المدفعية التابعة لقوات اللواء 14 عمالقة ضمن القوات المشتركة، قصفت تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي في جبال رسيان غرب البرح بقذائف مدفعية الهاون.
وأضافت المصادر، أن عمليات الإستهداف النوعية التي نفذتها وحدة المدفعية على تجمعات ومواقع الحوثيين حققت إصابات مباشرة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، جراء الضربات الموجعة التي تلقتها بقذائف مدفعية الهاون التي أطلقتها وحدة المدفعية التابعة للواء 14 عمالقة، ولا تزال جثث القتلى والجرحى المسلحين الحوثيين مرمية في الجبال والشعاب.
وتواصل القوات المشتركة توجيه ضربات نوعية للمليشيات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهة البرح غرب محافظة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تستهدف تجمعات ومواقع الحوثيين بالبرح وتكبدها خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.