عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بفرض إتاوات.. مسلحون يبتزون المسافرين في الأقروض بتعز

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكرت مصادر أن عناصر مسلحة بمنطقة الأقروض تمارس أعمال بلطجة بحق المسافرين على الطريق الرابط بين عدن وتعز.

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وقالت المصادر إن المسلحين يجبرون السائقين على دفع إتاوات كبيرة والتي تختلف باختلاف نوع السيارة وحمولتها، حيث تبدأ من 10 آلاف ريال.

ولفتت إلى أن كل من يرفض الدفع لتلك العناصر يتعرض للضرب وتكسير زجاج سيارته، والاحتجاز وسط خط النار.