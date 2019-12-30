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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرنامج السعودي يعقد لقاءات مع مسؤولي عدة قطاعات بعدن الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 بدأ وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأحد، مجموعة من اللقاءات بعدد من القطاعات في العاصمة عدن.

Advertisements وتضمنت خطة البرنامج، تنظيم لقاءات مع مسؤولين في قطاعات التعليم والنقل والمياه والصحة والموانئ والكهرباء. وسيجري البرنامج، زيارات لبعض المواقع لبحث متطلبات المشاريع التنموية بما يحقق المسار التنموي لاتفاق الرياض. وعقد الوفد في اليوم الأول من خطته، لقاءات مع مسؤولي قطاع الطرق والأشغال العامة في عدن، بهدف رصد المتطلبات العاجلة من الاحتياجات الضرورية لتحسين البنية التحتية في المحافظة.

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