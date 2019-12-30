شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك برد ساخر ومهين يصعق القيادي البارز في المجلس العميد طارق علي ناصر هادي الذي قدم استقالته من المجلس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 07:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

علق نائب مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على استقالة القيادي البارز في المجلس العميد طارق علي ناصر هادي.

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وقال في تغريدة على “تويتر” بساعة متأخرة من مساء الأحد رصدها “أحداث نت”: “‏قلناها مرارا الانتقالي إرادة شعبية وتكتل شعبي، ليس بحزب له أعضاء”.

وأضاف: “هناك موظفون يديرون أعمال هيئات الانتقالي، قد يعتذر شخص من وظيفته ويبقى يحمل نفس مبدأ الانتقالي وهو الاستقلال”.

وختم تغريدته بالقول: “وأمر استقالة شخص من وظيفته لوجهة نظر عنده، أو لظروفه الشخصية أمر وارد جدا وطبيعي وفي مصلحة العمل”.